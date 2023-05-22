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    • 25.05.2023 17:22
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV İZLE – 25 Mayıs 2023 | "TikTok'tan tanıştığım Sercan masaj parasını bile bana ödetti"

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün milyonlar ekran başına kilitlenecek. Suzan ile İzzet'in düğün provası. Suzan'ın annesi Yıldız nerede? "TikTok'tan tanıştığım Sercan masaj parasını bile bana ödetti" diyen Şükriye Hanım'ın 'dolandırıldım' iddiası ekran başına kilitleyecek. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV ESRA EROL İZLE

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV İZLE – 25 Mayıs 2023 | "TikTok'tan tanıştığım Sercan masaj parasını bile bana ödetti"
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