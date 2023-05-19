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    • 19.05.2023 18:07
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    • 19.05.2023 18:07
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    Barcelona - Real Madrid THY Euroleague Final Four MAÇI CANLI İZLE | Barcelona-Real Madrid maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, donmadan 4K canlı izle!

    Final Four müsabakasında İspanya'nın iki dev ekibi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte Barcelona Real Madrid maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Barcelona - Real Madrid Final Four maçı izle!

    THY Euroleague'de Final-Four maçları başlıyor. Olympiakos ile Monaco ve Real Madrid ile Barcelona'nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları büyük bir mücadeleye sahne olacak. İşte detaylar...

    BARCELONA - REAL MADRID THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Barcelona - Real Madrid maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

    BARCELONA KADROSU

    Nnaji James, Sanli Sertac, Tobey Mike, Abrines Alex, Higgins Cory, Jakucionis Kasparas, Jokubaitis Rokas, Kuric Kyle, Laprovittola Nicolas, Satoransky Tomas, Caicedo Michael, Kalinic Nikola, Martinez Sergi, Mirotic Nikola, Pauli Fornellsi Oriol, Vesely Jan

        REAL MADRID KADROSU

        Cornelie Petr, Ndiaye Eli, John Poirier, Vincent Tavares, Walter, Causeur Fabien Llull, Sergio Rodriguez, Sergio Williams-Goss, Nigel Abalde, Alberto Deck, Gabriel Fernandez, Rudy Hanga, Adam Hezonja, Mario Musa Dzanan, Randolph Anthony, Yabusele Guerschon
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        Haberler Televizyon Barcelona - Real Madrid THY Euroleague Final Four MAÇI CANLI İZLE | Barcelona-Real Madrid maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, donmadan 4K canlı izle!
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