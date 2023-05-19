Barcelona - Real Madrid THY Euroleague Final Four MAÇI CANLI İZLE | Barcelona-Real Madrid maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, donmadan 4K canlı izle!

THY Euroleague'de Final-Four maçları başlıyor. Olympiakos ile Monaco ve Real Madrid ile Barcelona'nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları büyük bir mücadeleye sahne olacak. İşte detaylar...
BARCELONA - REAL MADRID THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Real Madrid maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
BARCELONA KADROSU
Nnaji James, Sanli Sertac, Tobey Mike, Abrines Alex, Higgins Cory, Jakucionis Kasparas, Jokubaitis Rokas, Kuric Kyle, Laprovittola Nicolas, Satoransky Tomas, Caicedo Michael, Kalinic Nikola, Martinez Sergi, Mirotic Nikola, Pauli Fornellsi Oriol, Vesely Jan