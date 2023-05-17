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    • Televizyon
    • 17.05.2023 16:44
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    • 17.05.2023 16:52
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    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Yalı Çapkını 33. bölüm FRAGMANI İZLE! Seyirciye 2 sürpriz birden!

    Yalı Çapkını Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta 32. bölümü yayınlanmayan dizinin bu hafta 2 bölümü birden yayınlanacak. Buna göre 32. bölüm16 Mayıs 2023 Salı günü, 33. bölüm de 19 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek. Peki Yalı Çapkını 33. bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm tarihleri belli oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. 32. bölümü izleyenler hemen 33. bölüm hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman,saat kaçta?

    Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı!

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yalı Çapkını 33. bölümüyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.

    YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana silah sesi damga vurdu. Peki kim vuruldu? 33. bölümde kimin vurulduğu ortaya çıkacak.

    33. BÖLÜM KONUSU

    Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.

    Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.

        Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır.

        Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Yalı Çapkını 33. bölüm FRAGMANI İZLE! Seyirciye 2 sürpriz birden!
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