6. sezonuyla geri döneceği müjdesi verilen Black Mirror'un yayın tarihi merak ediliyor.İzleyiciler tarafından oldukça sevilen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım için araştırmalar hızlandı. 5 sezonu geride bırakan bilimkurgu dizisi, yeni sezon için hazırlanıyor. İşte Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni oyuncu kadrosu...