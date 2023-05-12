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    • 12.05.2023 21:17
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    • 12.05.2023 21:23
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    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs Star yayın akışı

    Yalı Çapkını bugün yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 12 Mayıs Star yayın akışı

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs Star yayın akışı

    Yalı Çapkını bugün yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 12 Mayıs Star yayın akışı

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bugün Yalı Çapkını dizisinin eski bölümü (31. bölüm) ekrana gelecek.

    Dizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayında katılacağı program nedeniyle yayınlanmadığı düşünülüyor. Ortak yayın saat 22.00'da başlayacak ve tüm kanallarda aynı anda yayınlanacaktır.

    12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Haber

        19:00 Yalı Çapkını
        20:00 Yalı Çapkını
        00:30 Yerli Dizi Tekrar
        02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        05:00 Söz

        YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yalı Çapkını'nın yeni bölümü önümüzdeki hafta yani 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs Star yayın akışı
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