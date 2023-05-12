YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs Star yayın akışı

Yalı Çapkını bugün yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 12 Mayıs Star yayın akışı
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bugün Yalı Çapkını dizisinin eski bölümü (31. bölüm) ekrana gelecek.
Dizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayında katılacağı program nedeniyle yayınlanmadığı düşünülüyor. Ortak yayın saat 22.00'da başlayacak ve tüm kanallarda aynı anda yayınlanacaktır.
12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber