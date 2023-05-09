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    • 09.05.2023 08:31
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    • 09.05.2023 08:31
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    Harry Potter dizisi HBO MAX ne zaman çıkacak? HARRY POTTER dizisi yayın tarihi! Beklenen tanıtım geldi!

    Harry Potter hayranları HBO MAX tarafından yayınlanacak 2023 yapımı yeni diziyi heyecanla bekliyor. HBO Max tarafından Harry Potter dizisinin ilk tanıtım videosu geldi. Dizinin bütün sezonları J.K. Rowling'in yedi romanından bir tanesinin uyarlaması olarak sunuluyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?

    Harry Potter hayranları HBO MAX tarafından yayınlanacak 2023 yapımı yeni diziyi heyecanla bekliyor. HBO Max tarafından Harry Potter dizisinin ilk tanıtım videosu geldi. Dizinin bütün sezonları J.K. Rowling'in yedi romanından bir tanesinin uyarlaması olarak sunuluyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    23 MAYIS'TA ÇIKIŞ YAPACAK

    Öncelikle Warner Bros. Discovery, Discovery+ ile bileşti ve HBO Max'ın yeni adının "Max" olacağını duyurdu. Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklama ile yeni platformun ismi, ücretleri ve ne zaman çıkacağı duyuruldu. Öte yandan Harry Potter dizisine dair birçok yapımdan fragmanda paylaşıldı.

    DİZİNİN YAPIMCISI JK ROWLİNG OLACAK

    Dizinin yaratıcısı JK Rowling, yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Warner Bros Discovery tarafından yapılan açıklamada kitaplara sadık kalınacağı belirtildi.

        HBO MAX FİYATLARI

        Yeni platformun fiyatları ise şu şekilde;

        - Reklamlı Max - Aylık 9,99 dolar (İki eş zamanlı izleme ve 1080p çözünürlük, indirme yok)

        - Reklamsız Max - Aylık 15,99 dolar (İki eş zamanlı izleme ve 1080p çözünürlük, 30 adede kadar indirme hakkı)

        - Max Ultimate - Aylık 20,99 dolar (Dört eş zamanlı izleme ve 4K çözünürlük, 100 indirme, Dolby Atmos)

        "10 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK BİR DİZİ"

        Warner Bros Discovery, kitapların her birindeki hikayelerin yeni bir oyuncu kadrosuyla "on yıl sürecek bir dizi" haline geleceğini söyledi. Dizinin ne zaman çekileceğine dair bir zaman çizelgesi ise verilmedi. İddiaya göre dizi her kitabı bir sezonda işleyecek ve 7 sezon sürecek. Dizinin tanıtımı HBO Max'in resmi YouTube hesabında yayınlandı.
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        Haberler Televizyon Harry Potter dizisi HBO MAX ne zaman çıkacak? HARRY POTTER dizisi yayın tarihi! Beklenen tanıtım geldi!
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