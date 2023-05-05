Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos başlama tarihi ve OYUNCULARI...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Öncelikle Kurtlar Vadisi Kaos'un 1. bölümünün başlama tarihi henüz netleşmediğini belirtelim. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, daha önce katıldığı bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.

Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.