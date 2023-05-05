AKSEM temettü ödeme tarihi ne zaman? 5,6,7,8,9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ ÖDEME takvimi! KOZAL,MAVI, TKFENİ, BOBET...

KOZA NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

Koza Altın İşletmeleri şirketi temettü ödemelerini genelde Nisan ayında yapmıştır. 2023 yılında da Nisan ayında yapacağını ön görmek yanlış bir tahmin olmaz. İş Yatırım'da KOZAL' dan %1,47 oranında temettü verimi bekliyor.