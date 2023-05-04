Dört gözle bekleniyordu! Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni kadro! Netflix Black Mirror 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Her bir bölümü birbirinden bağımsız şekilde sunulan Black Mirror dizisinin 6. sezonu için araştırmalar hızlandı. İşte Black Mirror 6.sezon tarihi...
BLACK MİRROR 6. SEZON NE ZAMAN?
Black Mirror 6. sezon Haziran 2023'te yayında olacak.
Netflix, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Merak ettiğiniz, sabırla beklediğiniz buluşmaya az kaldı. Charlie Brooker imzalı Black Mirror, altıncı sezonuyla GERİ DÖNÜYOR. Aklın sınırlarını zorlayan sürprizlerle dolu, gelmiş geçmiş en şoke edici sezona hazır olun. Haziran'da Netflix'te."