TERZİ dizisi 2. sezon ne zaman? TERZİ 2.SEZON YAYIN TARİHİ! Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi Terzi kimi anlatıyor, gerçek mi??

İlk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Terzi dizisi büyük beğeni topladı. Bu nedenle dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN KİTABINDAN UYARLANDI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Terzi dizisi şimdilik 1 sezon 7 bölüm olarak yayınlandı. Netflix'ten izlenen dram türündeki Terzi dizisinin çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleşti.
TERZİ DİZİSİ 2. SEZONDA NELER OLACAK?
Terzi dizisinin son bölümünde Esvet yanlışlıkla Peyami'yi vuruyor. Terzi 2. sezonda ise Peyami'nin iyileşmesi ve ikili arasındaki arkadaşlık ve savaş mücadelesinin işlenmesi bekleniyor.