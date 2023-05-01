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    • 04.05.2023 19:10
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    • 04.05.2023 19:10
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE – 4 Mayıs 2023 | "Kayınvalidem 'gelinim beni darp etti' dedi eşimden boşanmak istiyorum"

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    takvim.com.tr
    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV SON BÖLÜM İZLE

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        Emlak Konut
        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE – 4 Mayıs 2023 | "Kayınvalidem 'gelinim beni darp etti' dedi eşimden boşanmak istiyorum"
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