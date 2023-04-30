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    • 30.04.2023 17:35
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    • 30.04.2023 17:37
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    YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Yargı dizisinin bu akşamki bölümünde yer yerinden oynuyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Peki Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

    Yargı Ilgaz öldü mü sorusu, dizinin izleyicileri tarafından internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Peki neler oluyor? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ, KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Yargı 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 30 Nisan 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan fenomen dizi Yargı'da ortalık karışıyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Ancak Ilgaz'ın başına ne geldiği henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakterinin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

    YARGI 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı'da hikaye başladığı yere dönüyor. Yargı yeni bölüm fragmanında Ceylin'in kollarına kelepçe takılıyor. Cinayet şüphesiyle göz altına alınan Ceylin'e kötü haber sonra geliyor.

    Savcı Ilgaz Kaya'nın ölüm haberi sonrası Metin ve Ceylin'in bakışmaları fragmanın en dikkat çeken detayı oldu.

        ILGAZ ÖLMÜŞ OLAMAZ...

        Ceylin sorgu odasında kötü haberi alır almaz kendinden geçti. "Hayır Ilgaz ölmüş olamaz" diyerek göz yaşlarına boğulan Ceylin'i kimse teselli edemiyor.

        Yargı 62. bölüm Kanal D'de.

        KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

        Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 tarihinde tanınmış bir ailenin oğlu olarak İzmir'de doğmuştur. Ortaokulu Özel Türk Koleji'rikan Koleji'nden mezun olarak lise diploması aldı. Daha sonra 2000 senesinde İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine eğitim aldı. Sinemaya başlayınca üniversite eğitimini yarım kaldı. Ancak 2007 senesinde mezun olabildi.

        Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş.
        Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.

        2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı.

        KAAN URGANCIOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

        2021 - Yargı (Ilgaz)

        2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)
        2015 - Uzaklarda Arama (sinema)
        2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)
        2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)
        2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )
        2012 - Leyla ile Mecnun
        2012 - Düşman Kardeşler (dizi)
        2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )
        2011 - Bir Ömür Yetmez
        2010 - Peşpeşe (sinema)
        2010 - Düriye'nin Güğümleri
        2009 - Büşra (sinema)
        2009 - Ayrılık

            2008 - Limon Ağacı 2007 - Tutsak
            2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)
            2006 - İlk Aşk (sinema)
            2006 - Gülpare
            2006 - Azap Yolu
            2006 - Ah Polis Olsam
            2005 - Yeniden Çalıkuşu

            2005 - Sessiz Gece
            2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
            2005 - Körfez Ateşi
            2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)
            2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )
            2003 - Kampüsistan
            2002 - Karaoğlan
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            Haberler Televizyon YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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