YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yargı Ilgaz öldü mü sorusu, dizinin izleyicileri tarafından internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Peki neler oluyor? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ, KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Yargı 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 30 Nisan 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan fenomen dizi Yargı'da ortalık karışıyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Ancak Ilgaz'ın başına ne geldiği henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakterinin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
YARGI 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı'da hikaye başladığı yere dönüyor. Yargı yeni bölüm fragmanında Ceylin'in kollarına kelepçe takılıyor. Cinayet şüphesiyle göz altına alınan Ceylin'e kötü haber sonra geliyor.
Savcı Ilgaz Kaya'nın ölüm haberi sonrası Metin ve Ceylin'in bakışmaları fragmanın en dikkat çeken detayı oldu.