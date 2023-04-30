YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş.

Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.

2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı.