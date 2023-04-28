Yalı Çapkını 30. bölüm izle! 28 Nisan 2023 Yalı Çapkını TEK PARÇA, FULL HD izle! Tarık şovunu yaptı! "Mutluluktan aklın çıkacak Seyran..."

Zerrin ise Pelin'i Ferit'in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran'ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır. Saffet'le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.