Yalı Çapkını 30. bölüm CANLI İZLE! 28 Nisan 2023 Yalı Çapkını TEK PARÇA, FULL HD izle! Tarık şovunu yaptı! "Mutluluktan aklın çıkacak Seyran..."

i Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını bu akşam ekranlarda yerini alıyor. Peki, Yalı Çapkını 30. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
"MUTLULUKTAN AKLIN ÇIKACAK SEYRAN"
Boşanma kararı alan Seyran ve Ferit'in arasındaki gerilim devam ediyor. Ferit'in Peline karşı olan tavrı net olsa da Seyran ve Tarık arasındaki yakınlaşma Ferit'i çıldırtmaya yetti. İzleyiciler ise yeni bölümde sevilen çiftin aralarının düzelmesini bekliyor. 30. bölüm 2 fragmanında Tarık'ın Seyran'a söylediği güzel sözler ise çiftin arasındaki ilişkinin merak edilmesine sebep oldu. İşte 30. bölümde olacaklar...
Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar. Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder.