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    • 28.04.2023 20:06
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    • 28.04.2023 20:09
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    Yalı Çapkını 30. bölüm CANLI İZLE! 28 Nisan 2023 Yalı Çapkını TEK PARÇA, FULL HD izle! Tarık şovunu yaptı! "Mutluluktan aklın çıkacak Seyran..."

    Yalı Çapkını'nın 30. bölümü heyecanla bekleniyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide sular durulmuyor! Ferit'le boşanma aşamasında olan Seyran'ın yola kimle devam edeceği merak ediliyor. Fragmanda yeni tabili Tarık'la yakın olduğu görülen Seyran'ın Ferit'e karşı soğuk tavırları izleyicileri oldukça endişelendirdi. Peki, Yalı Çapkını 30. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 30. bölüm izle!

    i Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını bu akşam ekranlarda yerini alıyor. Peki, Yalı Çapkını 30. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

    "MUTLULUKTAN AKLIN ÇIKACAK SEYRAN"

    Boşanma kararı alan Seyran ve Ferit'in arasındaki gerilim devam ediyor. Ferit'in Peline karşı olan tavrı net olsa da Seyran ve Tarık arasındaki yakınlaşma Ferit'i çıldırtmaya yetti. İzleyiciler ise yeni bölümde sevilen çiftin aralarının düzelmesini bekliyor. 30. bölüm 2 fragmanında Tarık'ın Seyran'a söylediği güzel sözler ise çiftin arasındaki ilişkinin merak edilmesine sebep oldu. İşte 30. bölümde olacaklar...

    Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar. Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder.

        Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan'la tartışır. Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit'in halini gören İfakat, Zerrin'e haber vermekte gecikmez.

        Zerrin ise Pelin'i Ferit'in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran'ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır. Saffet'le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.

        YALI ÇAPKI NI 30. BÖLÜM CANLI İZLE!

        Diziyi Star TV'nin internet adresinden izleyebilirsiniz.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 30. bölüm CANLI İZLE! 28 Nisan 2023 Yalı Çapkını TEK PARÇA, FULL HD izle! Tarık şovunu yaptı! "Mutluluktan aklın çıkacak Seyran..."
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