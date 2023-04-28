Çağatay Ulusoy yine şaşırttı! Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? Terzi dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

Çağatay Ulusoy'un yeni dizi merak uyandırdı. Bu sefer terzi rolüne girecek ünlü oyuncunun yer aldığı yapım birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. Peki, Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.
TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri