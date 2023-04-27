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    • 27.04.2023 08:31
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    • 27.04.2023 08:31
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    Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? Terzi dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi... Çağatay Ulusoy yine şaşırttı!

    Çağatay Ulusoy'un yeni dizi merak uyandırdı. Bu sefer terzi rolüne girecek ünlü oyuncunun yer aldığı yapım birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. Peki, Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Çağatay Ulusoy'un yeni dizi merak uyandırdı. Bu sefer terzi rolüne girecek ünlü oyuncunun yer aldığı yapım birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. Peki, Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.

    TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Çağatay Ulusoy - Peyami

    Şifanur Gül - Esvet

    Olgun Şimşek - Mustafa

    Salih Bademci - Dimitri

        Berrak Tüzünataç - Cemre

        Ece Sükan - Suzi

        Engin Şenkan

        Evrim Alasya

        TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Netflix'in yeni dizisi Terzi, 2 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.
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        Haberler Televizyon Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? Terzi dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi... Çağatay Ulusoy yine şaşırttı!
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