Çağatay Ulusoy'un yeni dizi merak uyandırdı. Bu sefer terzi rolüne girecek ünlü oyuncunun yer aldığı yapım birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. Peki, Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...