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    • 26.04.2023 19:56
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    • 26.04.2023 19:57
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    KURULUŞ OSMAN 123. bölüm CANLI İZLE! 26 Nisan 2023 Kuruluş Osman 123. bölüm FULL HD, TEK PARÇA, 4K canlı yayın! ATV, Youtube...

    Kuruluş Osman 123. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman 123. bölümü yer alıyor. 26 Nisan 2023 Çarşamba günü ekranlarda yer alacak dizinin yeni bölümünü ATV internet sitesinden de canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 123. bölüm…

    takvim.com.tr
    Kuruluş osman 123. bölüm izle!

    Kuruluş Osman dizisinin sevenleri yeni bölüme ilişkin detayları araştırmaya başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi 123. bölümüyle seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM CANLI İZLE!

    ATV CANLI YAYIN

    123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    BALA HATUN AĞIR YARALI

    Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

    TURGUT BEY ESİR ALINDI!

    Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

        OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

        Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

        İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

        İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

        KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

        Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi
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        Haberler Televizyon KURULUŞ OSMAN 123. bölüm CANLI İZLE! 26 Nisan 2023 Kuruluş Osman 123. bölüm FULL HD, TEK PARÇA, 4K canlı yayın! ATV, Youtube...
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