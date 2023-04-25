Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Çeyrek altını kim kazandı? 25 Nisan Salı Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU!

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (24 NİSAN-28 NİSAN)
Merve Tekin (Kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
Miyase (Kayınvalidesi Sevilay ile birlikte)
Merve Adalı (Kayınvalidesi Derya ile birlikte)
Tuğba (Kayınvalidesi Gönül ile birlikte)
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer alacak.