Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm ATV CANLI İZLE | 24 Nisan 2023 Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, tek parça, 4K izle! ATV, Youtube...

Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir.