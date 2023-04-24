Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm ATV CANLI İZLE | 24 Nisan 2023 Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, tek parça, 4K izle! ATV, Youtube...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 31. bölümüyle bu akşam aTV ekranlarında yer alacak. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünü ATV ekranlarından veya atv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ATV CANLI YAYIN
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 31. BÖLÜM KONUSU
Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir.