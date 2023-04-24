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    • Televizyon
    • 24.04.2023 19:31
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    • 24.04.2023 19:31
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    Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm ATV CANLI İZLE | 24 Nisan 2023 Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, tek parça, 4K izle! ATV, Youtube...

    ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 31. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi için araştırmalar hızlandı. Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapım her Pazartesi 20.00'da ekranlarda yer alıyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm...

    takvim.com.tr
    Bir Küçük Gün Işığı 31.bölüm izle!

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 31. bölümüyle bu akşam aTV ekranlarında yer alacak. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünü ATV ekranlarından veya atv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz...

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ATV CANLI YAYIN

    ATV CANLI YAYIN

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 31. BÖLÜM KONUSU

    Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir.

        Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir.

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

        Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm ATV CANLI İZLE | 24 Nisan 2023 Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm kesintisiz, FULL HD, tek parça, 4K izle! ATV, Youtube...
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