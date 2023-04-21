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    • 21.04.2023 19:26
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    • 21.04.2023 19:26
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? FİNAL PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 YEMEKTEYİZ bu haftanın kazananı kim?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı kim sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 21 Nisan Cuma günü final bölümüyle ekranlara gelen program hakkında araştırmalar hızlandı. Cuma günü haftanın finali ile 50 bin TL'lik büyük ödülü ile haftanın kazananı belli oldu. Peki, Zuhal Topal Yemekteyiz kazananı kim? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı?

    Yemekteyiz bu hafta kim kazandı sorusu merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Nisan son bölüm puan durumunu sizler için derledik. İşte detaylar...

    YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 21 Nisan 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

    Haftanın finalinde 31 puan alan yarışmacı Hasret Hanım 50.000 TL ödülün sahibi oldu.

        BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

        1. gün yarışmacısı: İlknur Hanım: 28 puan

        2. gün yarışmacısı: Hasret Hanım: 34 puan

        3. gün yarışmacısı: Elif Hanım: 24 puan

        4. gün yarışmacısı: Mikail Bey: 25 puan

        5. gün yarışmacısı: Hüseyin Bey: 19 puan
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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? FİNAL PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 YEMEKTEYİZ bu haftanın kazananı kim?
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