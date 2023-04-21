Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? FİNAL PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 YEMEKTEYİZ bu haftanın kazananı kim?

Yemekteyiz bu hafta kim kazandı sorusu merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Nisan son bölüm puan durumunu sizler için derledik. İşte detaylar...
YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 21 Nisan 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.
Haftanın finalinde 31 puan alan yarışmacı Hasret Hanım 50.000 TL ödülün sahibi oldu.