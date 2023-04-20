Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle! 20 Nisan 2023 Sivasspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, 4K, bedava, FULL HD canlı yayın linki...

Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
⚽ SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM ⚽
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı, 20 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Coffie, Ulvestad, Erdoğan, N'Jie, Saiz, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Markovic, Naci, Gomez