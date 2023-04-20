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    Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle! 20 Nisan 2023 Sivasspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, 4K, bedava, FULL HD canlı yayın linki...

    Sivasspor - Trabzonspor karşılaşması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 30. hafta maçında Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak. İşte Sivasspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı...

    takvim.com.tr
    Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle!

    Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

    ⚽ SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM ⚽

    SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı, 20 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

    SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Coffie, Ulvestad, Erdoğan, N'Jie, Saiz, Yatabare

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Markovic, Naci, Gomez

        34. RANDEVU

        İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

        BJELICA'NIN İLK MAÇI

        Bordo-mavililer, salı günü İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

        En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

        FIRTINA'DA 6 EKSİK

        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

            SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK

            Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 31 puan topladı. Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.
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            Haberler Televizyon Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle! 20 Nisan 2023 Sivasspor Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, 4K, bedava, FULL HD canlı yayın linki...
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