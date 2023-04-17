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Vav TV Canlı Yayın
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    • 18.04.2023 18:59
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    • 18.04.2023 19:00
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 18 Nisan 2023 | 10 yaş büyük Güldüren ile 40 gün evli kaldılar! “Karımla barışmak istiyorum”

    Çocuğum olmuyor diye kayınvalidem bizi ayırmaya çalışıyor dedi... Kocası ve kayınvalidesi geliyor! Acıdığım için Yakup'la evlendim dedi hafta sonu neler yaşandı? Sosyal medya, bir yuvayı daha mı yıkıyor? Karı-kocanın kararı ne? 10 yaş büyük Güldüren ile 40 gün evli kaldılar. Karımla barışmak istiyorum! Kayınvalidem ve kayınpederim, karımın eve dönmesine izin vermiyor! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV SON BÖLÜM İZLE

    ÇOCUĞUM OLMUYOR DİYE KAYINVADELİM BİZİ AYIRMAYA ÇALIŞIYOR DEDİ... KOCASI VE KAYINVALİDESİ GELİYOR!

    ACIDIĞIM İÇİN YAKUP'LA EVLENDİM DEDİ HAFTA SONU NELER YAŞANDI?

        KAYINVALİDEM VE KAYINPEDERİM, KARIMIN EVE DÖNMESİNE İZİN VERMİYOR!

        10 YAŞ BÜYÜK GÜLDÜREN İLE 40 GÜN EVLİ KALDILAR. KARIMLA BARIŞMAK İSTİYORUM!

        SOSYAL MEDYA, BİR YUVAYI DAHA MI YIKIYOR? KARI-KOCANIN KARARI NE?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 18 Nisan 2023 | 10 yaş büyük Güldüren ile 40 gün evli kaldılar! “Karımla barışmak istiyorum”
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