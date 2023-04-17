Beklenen tanıtım geldi! HARRY POTTER dizisi yayın tarihi! Harry Potter dizisi HBO MAX ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda Warner Bros. tarafından HBO Max ve Discovery+ birleşme kararı almıştı. Birleşmenin sonrasında yeni platform duyuruldu.
23 MAYIS'TA ÇIKIŞ YAPACAK
Öncelikle Warner Bros. Discovery, Discovery+ ile bileşti ve HBO Max'ın yeni adının "Max" olacağını duyurdu. Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklama ile yeni platformun ismi, ücretleri ve ne zaman çıkacağı duyuruldu. Öte yandan Harry Potter dizisine dair birçok yapımdan fragmanda paylaşıldı.
DİZİNİN YAPIMCISI JK ROWLİNG OLACAK
Dizinin yaratıcısı JK Rowling, yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Warner Bros Discovery tarafından yapılan açıklamada kitaplara sadık kalınacağı belirtildi.