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    • Televizyon
    • 16.04.2023 10:31
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    • 16.04.2023 10:31
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    Kızılcık Şerbeti ceza mı aldı? Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yaptı? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Kızılcık Şerbeti dizisi dün ekranlarda yer almadı. Bu kapsamda izleyiciler, "Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Kızılcık Şerbeti için araştırmalar hız kazandı. RTÜK tarafından 5 hafta durdurulma kararı alınan disinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ceza mı aldı? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor? İşte detaylar...

    KIZILCIK ŞERBETİ CEZA MI ALDI?

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin 12 Mart 2023 tarihinde, dizi ile ilgili inceleme başlatıldığı haberini Twitter üzerinden şu ifadelerle duyurmuştu: "Show TV medya hizmet sağlayıcısında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır"

    Peki Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından dizi hakkında 5 hafta durdurulma kararı verilmişti.

        Bu hafta ile birlikte 5 hafta boyunca durdurulma kararı olan dizinin 19 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

        Fakat henüz yayıncı kuruluştan veya dizi ekibinden konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti ceza mı aldı? Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yaptı? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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