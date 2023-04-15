Yalı Çapkını 28. bölüm izle kesintisiz, full HD! YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLE!

"KIZ MI ALDIK OYUNCAK BEBEK Mİ?"



"Kız mı aldık, oyuncak bebek mi?" diye Kazım'a tepki gösteren Halis Ağa, "Eğer kızın akşama dönmezse senin de buraya dönmene gerek yok" ifadelerini kullandı.

Eve giden Kazım, Seyran'ın yalıya gitmek istememesi üzerine ona şiddet uyguladı.

FERİT, SEYRAN'A GİTTİ



Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.

Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.

Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.

"BOŞANACAKSINIZ!"



Zerrin'den sonra eve gelen Kazım, Seyran'a "Ayrılmak mı niyetin?" diye sordu.

Seyran, "Kararlıyım" deyince de "Düşündüm, taşındım. Ferit'in seni düşürdüğü durum, Halis Ağa'nın bana sözleri canıma tak etti. Konu kapandı, boşanacaksınız" dedi.