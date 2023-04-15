Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 86. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV YoUtube CANLI YAYIN İZLE!

Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.