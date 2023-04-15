Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 86. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV YoUtube CANLI YAYIN İZLE!

Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte detaylar...
KARDEŞLERİM ATV CANLI İZLE
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"
Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte detaylar...
KARDEŞLERİM ATV CANLI İZLE
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"
Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar.
Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.