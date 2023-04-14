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    • 14.04.2023 23:06
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    • 14.04.2023 23:06
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    Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi hakkında aramalar hız kazandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Her hafta ekrana gelen dizinin son bölümünde yaşananlar heyecan yarattı. Peki, Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

    Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanını yayınlanmadı.

    YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır.

    Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.

        Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.

        Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir.

        Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder.

        Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.
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        Emlak Konut
        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?
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