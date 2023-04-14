Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Her hafta ekrana gelen dizinin son bölümünde yaşananlar heyecan yarattı. Peki, Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanını yayınlanmadı.
YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır.
Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.