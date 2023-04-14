Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.

Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir.