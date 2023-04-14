YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını 28. bölüm izle kesintisiz, full HD!

Yalı Çapkını 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte diziye dair detaylar...
YALI ÇAPKINI 28. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE!
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır.
Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.
Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.
Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir.
Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder.
Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.