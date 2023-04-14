YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını 28. bölüm izle kesintisiz, full HD!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Ferit'e tokat! "Bu oyunu boz Seyran"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, 7 Nisan akşamı 27. bölümünde Seyran ve Ferit evliliğindeki yeni krizin büyümesi dikkat çekti.Yalı Çapkını son bölümde, kendisine el kaldıran Ferit'in özrünü ve "Bunun geri dönüşü olmaz" lafını dinlemeyen Seyran, "Bitti artık" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Evden çıkarken Gülgün'le karşılan Seyran, "Oğlunuz ona verdiğiniz sözler yüzünden bu hakkı kendinde görüyor. Lüften benden değil, ondan hesap sorun" dedi.

SEYRAN, BABA EVİNDE



Baba evine dönen Seyran, "Ferit'i bir daha görmek istemiyorum" dedi. Sonrasında da halasına ve annesine de durumu anlattı.

İfakat'tan Seyran'ın gittiğini öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı aradı. Eve gelmeyeceğini söyleyen Seyran, "Torununuz sonunda bana el de kaldırdı" dedi.