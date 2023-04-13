Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy yine şaşırttı! Terzi dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yapım hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte merak edilenler...
TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.
TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri