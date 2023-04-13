Aldatmak ATV İZLE! 13 Nisan 2023 Aldatmak 26. bölüm kesintisiz, FULL HD, tek parça, 4K, ATV, Youtube izle!

TARIK VE YEŞİM OKLARINI YİNE GÜZİDE'YE ÇEVİRİYOR

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur. Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?