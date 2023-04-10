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Vav TV Canlı Yayın
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    • 14.04.2023 09:57
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    • 14.04.2023 10:12
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 14 Nisan 2023 | 3 yaşındaki kızıyla kaçtı! Rabia Aker'in kaybı...

    ATV canlı yayınında son dakika Müge Anlı gelişmeleri... İnandı, güvendi, üzüldüğüyle kaldı. Albina Kamilova'yı 1 milyon 310 bin liradan eden aşk Müge Anlı'da! Televizyonunu aldı, bavuluyla kaçtı! Kim, nereye kaçırdı? Ayla Yılmaz ve 1.5 yaşındaki oğlunu kaybı... 6 aylıkken terk edildi... Anne özlemi, kimlik arayışı, 18 yıllık hasret... Hikayesinin eksik yanını tamamlamak isteyen Şevket Gül, ATV canlı yayınında. 31 Mart'ta Bartın'da kaybolan Şennur Çolak nerede? 3 yaşındaki kızı Elif'le kaçan Rabia Akere nerede? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında.

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

    NE VATANLARI VAR NE HAYATLARI

    Şevket Gül'ün annesini aramak için gelmesiyle gelişen olaylar Müge Anlı ve ekibini, 36 kişişil Haymatlos aileye götürdü. Canlı yayında da ortalık karıştı.

    İnandı, güvendi, üzüldüğüyle kaldı. Albina Kamilova'yı 1 milyon 310 bin liradan eden aşk Müge Anlı'da!
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        Emlak Konut
        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 14 Nisan 2023 | 3 yaşındaki kızıyla kaçtı! Rabia Aker'in kaybı...
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