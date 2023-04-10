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    • 10.04.2023 16:41
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    • 10.04.2023 16:43
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 10 Nisan 2023 | Sosyal medyadan tanıştı, yüzünü bile görmediği Başak tarafından dolandırıldı

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... Ahmet ile Sariye cephesinde neler oluyor? Hafta sonu yaşanan şok gelişme! Sosyal medyadan tanıştı, yüzünü bile görmediği Başak tarafından dolandırıldı. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Ahmet ile Sariye cephesinde neler oluyor? Hafta sonu yaşanan şok gelişme!

    Sosyal medyadan tanıştı, yüzünü bile görmediği Başak tarafından dolandırıldı.
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 10 Nisan 2023 | Sosyal medyadan tanıştı, yüzünü bile görmediği Başak tarafından dolandırıldı
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