Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.04.2023 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2023 08:01
    ABONE OL

    Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

    Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi,hangi otelde çekiliyor?

    Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi,hangi otelde çekiliyor?

    BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

    Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle başa çıkarken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi giderek aralanmaya başlar... Dizinin hangi otellerde çekildiği hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor.

    BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

    Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

    BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE OYUNCULARI KİMLER?

    Melisa Sözen

    Eylül Tumbar

    Musa Uzunlar

    Başak Daşman

    Birand Tunca

        Alper Çankaya

        Hakan Emre Ünal

        Meriç Rakalar

        Emrah Kolukısa

        Kubilay Tunçer

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 40 ülkede Top 10'a giren dizi Türkiye'de ise en çok izlenen yapım olarak dikkat çekiyor. Umut Aral ile Gökçen Usta'nın yönettiği dizide Melisa Sözen ile Eylül Tumbar başrolleri paylaşıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Milyonlarca Bağ-Kur’luya prim günü müjdesi
        Haberler Televizyon Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?
            loading
            SON DAKİKA