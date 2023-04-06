Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi,hangi otelde çekiliyor?
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle başa çıkarken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi giderek aralanmaya başlar... Dizinin hangi otellerde çekildiği hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor.
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE OYUNCULARI KİMLER?
Melisa Sözen
Eylül Tumbar
Musa Uzunlar
Başak Daşman
Birand Tunca