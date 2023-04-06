Aldatmak 25. bölüm ATV CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 Perşembe Aldatmak 25. yeni bölüm tek parça, FULL HD, 4K izle! ATV, Youtube...

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ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'a karşı ittifak

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır. Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.