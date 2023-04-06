Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 06.04.2023 20:42
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    • 06.04.2023 20:42
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    Aldatmak 25. bölüm ATV CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 Perşembe Aldatmak 25. yeni bölüm tek parça, FULL HD, 4K izle! ATV, Youtube...

    Güçlü oyuncu kadrosuyla yayın hayatına merhaba diyen Aldatmak dizisinin 25. bölümü için araştırmalar hızlandı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı yapım birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Aldatmak 25. bölüm...

    takvim.com.tr
    Aldatmak 25. bölüm izle!

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bugün 25. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte ATV canlı yayını...

    ALDATMAK 25. BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLE!

    ATV CANLI YAYIN

    ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Tarık'a karşı ittifak

    Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır. Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

    Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.

    ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Güzide ve Behram, Oylum için karşı karşıya geliyor

    Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer. Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

    Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır. Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

        Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir. Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir. Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez. Behram'ın, aşkı için yaptığı her hamle Oylum'u etkilemeye devam eder. Behram, Oylum ve ailesine yakın olmak için elinden geleni yapsa da karşısında Güzide'yi bulur.
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        CANLI | Fenerbahçe - Kayserispor
        Haberler Televizyon Aldatmak 25. bölüm ATV CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 Perşembe Aldatmak 25. yeni bölüm tek parça, FULL HD, 4K izle! ATV, Youtube...
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