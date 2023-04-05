A Haber FULL HD canlı yayın... A HABER CANLI YAYIN İZLE 📺 A HABER yayın akışı - 2023 bugün A HABER'de neler var?

A HABER HAKKINDA

a Haber, 2011 yılında Turkuvaz Medya Grubu tarafından kurulmuş haber kanalıdır. a Haber, SD ve HD kalitede yayın yapmaktadır. Türkiye'nin ilk HD yayın yapan haber kanalıdır. TRT Türk'ten sonra 16:9 geniş ekran formatında yayın yapan ikinci haber kanalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığı ile bilinir.