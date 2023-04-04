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    • 04.04.2023 20:39
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    • 04.04.2023 20:39
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    Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE 📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm tek parça, FULL HD, 4K, ATV, Youtube CANLI İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam, 4 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi usta oyuncuların yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı. İşte Ben Bu cihaan Sığmazam 25. bölüm...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm izle!

    atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 4 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak.

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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

        Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

        Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

        Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

            Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir? Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir? Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?

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            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE 📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm tek parça, FULL HD, 4K, ATV, Youtube CANLI İZLE!
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