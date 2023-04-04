Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE 📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm tek parça, FULL HD, 4K, ATV, Youtube CANLI İZLE!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.