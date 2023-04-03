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    • 05.04.2023 18:57
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    • 05.04.2023 18:58
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV İZLE - 5 Nisan 2023 | Yanlış numara çevirdi Temel'e kaçtı! Kod adı: 'Fatma Teyze'

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... Fatma'nın dünyaya gelen bebeğiyle ilgili gelen habere inamayacaksınız! Son kararlarını açıklayacaklar! Mesude ile Mehmet barışıyor mu? Telefonuna Fatma Teyze diye kaydettiği Temel'e kaçtı! Gülşan ve Temel, Esra Erol'da ATV canlı yayınında...

    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Fatma'nın dünyaya gelen bebeğiyle ilgili gelen habere inamayacaksınız!


    Telefonuna Fatma Teyze diye kaydettiği Temel'e kaçtı! Gülşan ve Temel, Esra Erol'da...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV İZLE - 5 Nisan 2023 | Yanlış numara çevirdi Temel'e kaçtı! Kod adı: 'Fatma Teyze'
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