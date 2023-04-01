Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full, HD! 31 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını! YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını 31 Mart akşamı 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Pelin'in annesi Korhan ailesini darma duman etmeye başlamıştı. Yeni bölümlerde Zerrin'in neler yapacağı merak ediliyor. İşte yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalı Çapkını 26. bölüm izle kesintisiz, full, HD izleme ekranı! 31 Mart Yalı Çapkını son bölüm izleme seçeneği...
YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü full, kesintisiz, izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
26. bölümde; Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra yaşananlar yer alıyor.
Dizinin son bölümünde Seyran, Ferit'e yüzüğünü geri verdi ve boşanmak istediğini belirtti. Ancak yeni bölümde Ferit, arayı düzeltmek için elinden geleni yapacak.
Bütün özelini Pelin'e anlatan Ferit, Seyran'ı küplere bindirecek.