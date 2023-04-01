Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi,hangi otelde çekiliyor?