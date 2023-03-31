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    • 31.03.2023 17:11
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    • 31.03.2023 17:13
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, bu hafta kim kazandı? 31 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'lik ödülün sahibi...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Mart 2023 puan durumu haftanın finaline gelinirken merakla araştırılmaya başlandı. Her Cuma bir yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki bu hafta kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte 31 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz yarışmacıları ve verdikleri puanlar...

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, bu hafta kim kazandı?

    Yemekteyiz puan durumu gündemde programın izleyicileri tarafından internet arama motorlarında sorgulanıyor. Haftanın 5 günü yarışan 5 yarışmacıdan biri haftanın final gününde 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Bu hafta Barış Bey, Tülay Hanım, Sema Hanım, Salim Bey ve Bermal Hanım yarıştı. Peki kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumuna göre bu hafta kim kazandı? İşte yanıtı...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ VE 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile 50 bin TL'lik ödülün sahibi ilerleyen saatlerde belli olacak. Puan durumu netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI (27 MART - 31 MART 2023)

    Barış Bey 1. Gün Yarışmacısı

    Tülay Hanım 2. Gün Yarışmacısı

    Sema Hanım 3. Gün Yarışmacısı

    Salim Bey 4. Gün Yarışmacısı

    Bermal Hanım 5. Gün Yarışmacısı

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

        1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

        Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

        2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

        2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, bu hafta kim kazandı? 31 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'lik ödülün sahibi...
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