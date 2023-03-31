Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, bu hafta kim kazandı? 31 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'lik ödülün sahibi...

Yemekteyiz puan durumu gündemde programın izleyicileri tarafından internet arama motorlarında sorgulanıyor. Haftanın 5 günü yarışan 5 yarışmacıdan biri haftanın final gününde 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Bu hafta Barış Bey, Tülay Hanım, Sema Hanım, Salim Bey ve Bermal Hanım yarıştı. Peki kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumuna göre bu hafta kim kazandı? İşte yanıtı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ VE 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile 50 bin TL'lik ödülün sahibi ilerleyen saatlerde belli olacak. Puan durumu netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI (27 MART - 31 MART 2023)
Barış Bey 1. Gün Yarışmacısı
Tülay Hanım 2. Gün Yarışmacısı
Sema Hanım 3. Gün Yarışmacısı
Salim Bey 4. Gün Yarışmacısı
Bermal Hanım 5. Gün Yarışmacısı