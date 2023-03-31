YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full, HD! 31 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını!

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana gelmeye devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle dikkatleri ilk bölümden itibaren üzerine çekmeyi başaran fenomen dizinin 26. bölümü 31 Mart 2023 saat 20.00'da yayınlandı. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm nasıl izlenir? İşte son bölüm full, kesintisiz, HD izleme seçeneği...
YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü full, kesintisiz, izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
26. bölümde; Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra yaşananlar yer alıyor.
Dizinin son bölümünde Seyran, Ferit'e yüzüğünü geri verdi ve boşanmak istediğini belirtti. Ancak yeni bölümde Ferit, arayı düzeltmek için elinden geleni yapacak.
Bütün özelini Pelin'e anlatan Ferit, Seyran'ı küplere bindirecek.