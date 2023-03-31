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    • 31.03.2023 19:23
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    • 31.03.2023 19:23
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    YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz, full, HD! 31 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını!

    Yalı Çapkını bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Pelin'in annesi Korhan ailesini darma duman etmeye başlamıştı. Yeni bölümlerde Zerrin'in neler yapacağı merak ediliyor. İşte yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz, full, HD izleme ekranı! 31 Mart Yalı Çapkını 26. bölüm canlı izleme seçeneği...

    YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana gelmeye devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle dikkatleri ilk bölümden itibaren üzerine çekmeyi başaran fenomen dizinin 26. bölümü bu akşam (31 Mart 2023) saat 20.00'da yayınlanacak. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte 26. bölüm full, kesintisiz, HD izleme seçeneği...

    YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümünü full, kesintisiz, canlı izleyebilir.

    https://www.startv.com.tr/

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Fragman yayınlandı. 26. bölümde; Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra yaşananlar yer alacak.

    Dizinin son bölümünde Seyran, Ferit'e yüzüğünü geri verdi ve boşanmak istediğini belirtti. Ancak yeni bölümde Ferit, arayı düzeltmek için elinden geleni yapacak.

    Bütün özelini Pelin'e anlatan Ferit, Seyran'ı küplere bindirecek. Peki Seyran ve Ferit barışacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…

        YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM KONUSU

        Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz, full, HD! 31 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını!
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