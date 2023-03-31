Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana gelmeye devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle dikkatleri ilk bölümden itibaren üzerine çekmeyi başaran fenomen dizinin 26. bölümü bu akşam (31 Mart 2023) saat 20.00'da yayınlanacak. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte 26. bölüm full, kesintisiz, HD izleme seçeneği...
YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümünü full, kesintisiz, canlı izleyebilir.
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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fragman yayınlandı. 26. bölümde; Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra yaşananlar yer alacak.
Dizinin son bölümünde Seyran, Ferit'e yüzüğünü geri verdi ve boşanmak istediğini belirtti. Ancak yeni bölümde Ferit, arayı düzeltmek için elinden geleni yapacak.
Bütün özelini Pelin'e anlatan Ferit, Seyran'ı küplere bindirecek. Peki Seyran ve Ferit barışacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…