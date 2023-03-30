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    • 30.03.2023 08:08
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    • 30.03.2023 08:08
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    BAŞIM BELADA KONUSU NE, OYUNCULARI KIMLER? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne?

    ATV'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerini Keremcem ile Merih Öztürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Peki Başım Belada konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BAŞIM BELADA KONUSU NE, OYUNCULARI KIMLER?

    ATV'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerini Keremcem ile Merih Öztürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Peki Başım Belada konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne? İşte detaylar...

    BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM KONUSU

    Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

    Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

    Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.

    Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

    Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.

    Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır.

    Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.

    BAŞIM BELADA OYUNCULARI

    Keremcem

    Merih Öztürk

    Kaan Taşaner

    Umut Oğuz

    Sinan Çalışkanoğlu

        Yağmur Öztürk

        Ali Çatalbaş

        Zeynep Kumral

        Ali İpin

        Nazan Diper

        Yiğit Ege Yazar

        BAŞIM BELADA NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Başım Belada dizisi İstanbul'da çekiliyor.

        BAŞIM BELADA DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Başım Belada dizisinin uyarlama değil özgün bir senaryo olduğu belirtiliyor.
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        Haberler Televizyon BAŞIM BELADA KONUSU NE, OYUNCULARI KIMLER? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne?
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