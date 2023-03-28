ATV'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerini Keremcem ile Merih Öztürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Peki Başım Belada konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne? İşte detaylar...

BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM KONUSU

Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.