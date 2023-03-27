Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.03.2023 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2023 16:14
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE - 27 Mart 2023 | Yalçın'ın karısı Kübra altınları ve cep telefonunu aldı evden kaçtı!

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... Karısı, gece yarısı ortadan kayboldu! Hakan'ın büyük şüphesi! Karısı, altınları ve cep telefonunu aldı evden kaçtı! Eşe ile tanıştı, dünya evine girdi. Mutluluğu kısa süren Mahmut'un feryadı! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Karısı, gece yarısı ortadan kayboldu! Hakan'ın büyük şüphesi!


    Karısı, altınları ve cep telefonunu aldı evden kaçtı!
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        AK Parti ve Başkan Erdoğan’ın oyu yüzde kaç?
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE - 27 Mart 2023 | Yalçın'ın karısı Kübra altınları ve cep telefonunu aldı evden kaçtı!
            loading
            SON DAKİKA