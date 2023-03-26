Survivor birleşme partisi ne zaman olacak 2023? Survivor birleşme partisine kimler katılacak? 1 milyon lira ödül!

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2023?

Survivor birleşme partisi için Acun Ilıcalı iki hafta sonrayı işaret etti. Buna göre Survivor 2023 Birleşme Partisi 26 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

Birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.