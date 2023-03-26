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    • 26.03.2023 09:03
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    Survivor birleşme partisi ne zaman olacak 2023? Survivor birleşme partisine kimler katılacak? 1 milyon lira ödül!

    Survivor'da son olarak Elanur yarışmaya veda eden isim oldu. Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ederken birleşme partisinin tarihi de belli oldu. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman 2023? İşte Survivor birleşme partisi tarihi...

    Survivor birleşme partisi ne zaman 2023?

    Survivor birleşme partisi ne zaman olacak sorusu gündemde yarışmanın izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Survivor'un yayınlanan son bölümünde birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı. İşte detaylar...

    SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2023?

    Survivor birleşme partisi için Acun Ilıcalı iki hafta sonrayı işaret etti. Buna göre Survivor 2023 Birleşme Partisi 26 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

    Birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.

    KAZANAN TAKIMA 1 MİLYON LİRA VERİLECEK

    Acun Ilıcalı birleşmede şarkı yarışması olacağını ifade etti. Ses koçlarıyla yarışmacılar hazırlanacak ve sahne alacak. Misafirler olacak. Tarık Sezer ve orkestrası olacak.

        Birleşmenin ertesi günü "Arkadaşınıza Sorduk" oyunu oynanacak. Kazanan takım bir milyon lira kazanacak. Birleşmenin hemen sonrasında takımlar değişecek. Yarışma eşit sayıda devam edecek. Yeni kadrolar devam edecek.
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        Haberler Televizyon Survivor birleşme partisi ne zaman olacak 2023? Survivor birleşme partisine kimler katılacak? 1 milyon lira ödül!
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