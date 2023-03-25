Yalı Çapkını yeni bölümde neler yaşanacak? Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Pelin yeniden...

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı hakkında aramalar hız kazandı. 25. bölümde, Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Henüz yayınlanmadı. 26. bölümde; Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra yaşananlar yer alacak.
YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜMDE NE OLDU?
Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.
İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder.
Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez.
Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder.
Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.