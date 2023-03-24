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    • 24.03.2023 10:00
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    • 24.03.2023 10:00
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    Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuların karakterleri ve gerçek isimleri! Yüz Yıllık Mucize konusu ne, uyarlama mı? 1. BÖLÜM KONUSU

    Yüz Yıllık Mucize 1. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek. Dizinin 1. bölümünde Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. Peki Yüz Yıllık Mucize hangi dönemi anlatıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuların karakterleri ve gerçek isimleri...

    YÜZ YILLIK MUCIZE KONUSU NE UYARLAMA MI?

    Yüz Yıllık Mucize 1. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek. Dizinin 1. bölümünde Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. Peki Yüz Yıllık Mucize hangi dönemi anlatıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuların karakterleri ve gerçek isimleri...

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Birkan Sokullu - Ali Tahir

    Ebru Şahin - Harika

    Zerrin Tekindor - Süreyya

    Necip Memili - Turgut

    Gözde Seda Altuner

    Laçin Ceylan

    Ayşegül Cengiz

    Yalçın Hafızoğlu

    Merve Nur Bengi

    Ecem Çalhan

    Zehra Kelleci

    Hümeyra

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU

    Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

    YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in -son ismiyle Kemal'in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

        Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika'nın hiç ummadığı anda yolu Kemal'le kesişir.

        Harika'nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal'in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.

        YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NE UYARLAMA MI?

        OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı, Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüzyıllık Bir Mucize'nin uyarlama olup olmadığı hakkında bir açıklama bulunmuyor.
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        Haberler Televizyon Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuların karakterleri ve gerçek isimleri! Yüz Yıllık Mucize konusu ne, uyarlama mı? 1. BÖLÜM KONUSU
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