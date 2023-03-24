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    • 24.03.2023 19:24
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    • 24.03.2023 19:24
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    YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM CANLI İZLE! 24 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD!

    Yalı Çapkını'nda merakla beklenen 25. bölümü ekranlara geldi. Bu bölümde, İfakat; Suna’ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna’yı Seyran ve Ferit’le beraber Saffet’le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. İşte; 24 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izleme ekranı haberimizde...

    YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

    Yalı Çapkını 25. bölümde neler yaşanacak?

    Bölüm özetinde şu ifadeler yer aldı: Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.

    YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü izleyebilir.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM CANLI İZLE! 24 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD!
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